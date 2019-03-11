Uluslararası Hırdavat Fuarı için geri sayım başladı

İstanbul Fuar Merkezi'nde 14-17 Mart tarihleri arasında ziyaretçileri ile buluşacak olan Uluslararası Hırdavat Fuarı, sektörün öncü firmaları ile başta Avrasya bölgesi olmak üzere çok sayıda ülkeden profesyonel ziyaretçiyi bir araya getirmeye hazırlanıyor.

14-17 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçileri ile buluşacak olan Uluslararası Hırdavat Fuarı, sektörün öncü firmaları ile başta Avrasya bölgesi olmak üzere çok sayıda ülkeden profesyonel ziyaretçiyi bir araya getirmeye hazırlanıyor. Hırdavat Fuarı'nın, sadece bir ticaret platformu olmanın dışında sektördeki yeniliklerin görücüye çıktığı, en son trendlerin sektör profesyonelleri ile paylaşıldığı bir alan olma özelliği de taşıdığı belirtildi.

Fuarın, yerli yabancı katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirerek, Türkiye pazarına girmek isteyen yabancı katılımcıların, sektöre daha yakından bakmasına, potansiyel müşterileriyle yüz yüze görüşebilmesine fırsat tanıdığı bildirildi. Fuara Türk üreticilerin yanı sıra İtalya, Hindistan, Tayvan ve Çin'den 100'ün üzerinde marka katıldığı ifade edilirken, İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa, Konya, Adana, Bartın, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Samsun, Denizli, Tekirdağ'dan katılımcı ve ziyaretçilerin yer alacağı aktarıldı.

'Önümüzdeki sene rezervasyonları şimdiden yapıldı'

Türkiye'nin önde gelen hırdavat üreticilerinden oluşan katılımcı firmaların, fuardan çok memnun olduklarını ve fuarın her geçen yıl büyüdüğünü belirten Proje Müdürü Zülküf Karadayı, bu sene 3'üncü kez sektörü bir araya getirecek fuara, sektör temsilcilerinin bir sonraki yıl için şimdiden ön rezervasyonlarını yaptırdıklarını söyledi. Fuara İtalya, Hindistan, Tayvan ve Çin'den de firmaların katıldığını da kaydeden Karadayı, "Hırdavat Fuarı, oluşturduğu iş hacmi ile sektör ihracatına ve rekabetçiliğine güç katıyor. Hırdavat sektörünün marka değerine katkı sağlayan bu büyük fuarın tüm sektör oyuncuları tarafından desteklenmesi ile birlikte yerli malı ürünlerimizin yurt dışına açılan kapısı "Uluslararası Hırdavat Fuarı" olacak" dedi.

Hırdavat sektöründe spesifik bir fuar olmadığını belirten Karadayı, sektördeki gelişmelerin yakından takip edildiğini, fuarın iç ve dış piyasa açısından önemli bir rol üstlenerek, yakın gelecekte kendi kulvarında dünyanın en büyük organizasyonu olacağının sinyallerini verdiğini belirtti.

Kaynak: İHA