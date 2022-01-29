Uluslararası İlişkiler Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Uluslararası İlişkiler Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Uluslararası İlişkiler Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Uluslararası İlişkiler Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Uluslararası İlişkiler Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Uluslararası İlişkiler Uzmanı Maaşları

Uluslararası İlişkiler Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 12750_TL'dir. En düşük Uluslararası İlişkiler Uzmanı maaşı 7000_TL, En yüksek ise 18500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uluslararası İlişkiler Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2422.03

Meslek Adı :

Uluslararası İlişkiler Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Politika Yönetimi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Şirketin diğer devletlerle, uluslar arası, bölgesel, hükümetler arası örgütler ve çok uluslu şirketlerle olan iş ve toplumsal ilişkilerini organize etme iş ve çalışmalarını yürüten nitelikli kişi.

Görev ve İşlem Basamakları :

Uluslararası İlişkiler Uzmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak;

a) İlgili dernek başkanı tarafından, şirkete iletilen planlanmış bir toplantı, bağlı olduğu yöneticisi tarafından değerlendirilmek ve kendisine yönlendirilmek,

b) Toplantı hakkında gerekli araştırmaları yapmak,

c) Toplantının gerçekleşmesi yönünde gerekli iletişim ve bağlantıları kurmak,

d) Toplantı ve kongrede konuşulması gereken konuları katılımcı ve taraflarla birlikte belirlemek,

e) Mutabık kalınan konular hakkında yönetime bilgilendirmek,

f) Organizasyon sürecini takip edip sonuçlandırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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