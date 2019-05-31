Uluslararası Kayak Federasyonu Başkanı Kasper'den Türkiye'ye tam destek

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) kongresi için gittiği Hırvatistan'da Gian Franco Kasper ile görüştü.

Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde gerçekleşen görüşmeye Uluslararası Kayak Federasyonu Başkanı Gian Franco Kasper ve Genel Sekreter Sarah Lewis katıldı. Türkiye Kayak Federasyonu başkanlık görevine eski bir sporcunun gelmesinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Gian Franco Kasper, kayak sporunun Türkiye'deki güncel durumu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Türk kayağıyla ilgili atılacak yeni adımlar ve hayata geçirmek istedikleri projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Kasper, Türkiye'ye her zaman, projelerinde destek olacaklarını dile getirdi.

Türkiye Kayak Federasyonunun başkanlığına kayak ailesinden birinin başkan olmasından mutluluk duyduğunu belirten Kasper, Federasyon başkanı Ali Oto'yu tebrik etti. Bundan sonra FIS ile Türkiye Kayak Federasyonu'nun daha sıkı işbirliği içerisinde olacağını ifade eden Ali Oto, Gian Franco Kasper'e teşekkür etti.

FIS Genel Sekreteri Sarah Lewis ise, "Federasyon Başkanı Ali bey ile yıllardır çalışmaktayız. Kendisinin Türk kayağının başına geçmesi bizi mutlu etti. Türkiye'de kayak sporu yeni bir gelişim devresine girdi. Bizde uluslararası federasyon olarak üzerimize düşen destekleri vermeye hazırız" diye konuştu.

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DHA