Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi eğitimcilerle bir araya geldi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Van'daki eğitimcilerle bir araya geldi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, milli eğitime bağlı kurum müdürleri ve rehber öğretmenlerle kahvaltıda bir araya geldi. Bir kafede düzenlenen programda konuşan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Doğu Anadolu Bölge Müdürü Özge Burak Değer, 2010 yılından itibaren bölge halkına hizmet verdiklerini ifade ederek, "Doğu Anadolu Bölge Ofisi olarak 2010 yılından beri kurumlarımızı ziyaret etmekteyiz. Bugün de sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumuz ifade ediyor, katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ise, Van ve bölgeye eğitim anlamında kattığı değer ve hizmetlerden ötürü Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Doğu Anadolu Bölge Müdürü Özge Burak Değer ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: İHA