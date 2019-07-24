Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne yoğun ilgi

Van'da Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere, ücretsiz tercih hizmeti sunulurken, Uluslararası Kıbrıs Üniversite'sine yoğun ilginin olduğu belirtildi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Doğu Anadolu Bölge Müdürü Özge Burak Değer, YKS'ye giren öğrencilere yönelik ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetinin 23 Temmuz tarihinde başladığını ifade ederek bu hizmetin 29 Temmuz tarihine kadar devam edeceğini söyledi. Öğrencilere faydalı olmak anlamında hem ofislerinde hem de Van-Şişli Öğretmenevi bahçesine kurdukları çadırda hizmet verdiklerini dile getiren Değer, "Bu dönemde yoğun bir ilgi var. Öğrencilerimize okulumuz, burslarımız, fiyatlar ve puanın yanı sıra mesleklerle ilgili de bilgiler vermekteyiz" dedi.

Eskiden Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin pahalı olduğu yönünde bir algının oluştuğunu ancak bu algının kırıldığını belirten Değer, "Giden öğrencilerimiz memnun geliyorlar ve gelen öğrenciler beraberinde başka öğrenciler de götürüyorlar. Ama genel itibariyle öğrencilerimiz; üniversitemizin hem akademik hem de burs seçeneklerinden memnun oluyorlar. Burada tercih eden öğrencilerimiz de onlarla olan ilgimizden memnun oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin öğrencilere birçok avantaj sağladığını vurgulayan Değer, "Kıbrıs'ın bir eğitim adası olması en önemli sebeptir. Bunun yanında öğrenciler orada çok güvenli, her şeyden izole ve tamamen eğitimlerine kanalize olabilecekleri bir ortamdalar. Öğrenciler bir kampüs üniversitesinin içerisinde olduklarından dışarıda ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi kampüsün içinde bulabiliyorlar. Bunun yanında %100 e varan burs seçeneklerinin fazla olması, güçlü akademik kadro, çift diploma imkanı, yandal, çiftanadal ve tümleşik eğitim programlarımızla öğrencilerimizi meslek hayatlarına donanımlı hazırlıyoruz. çift diploma imkanı ile öğrencilerimiz üçüncü sınıftan sonra eğitimlerini İngiltere'de ki üniversitelerde tamamlayıp iki üniversitenin diplomasına sahip olabiliyorlar ve bu da öğrenciler için çok büyük bir avantaj oluyor" diye konuştu.

Van-Şişli Öğretmenevi bahçesinde öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı yaptıklarını da hatırlatan Değer, "Öğrencilerimiz burada üniversitemiz ile ilgili hem bilgi alıyorlar hem de biz kendilerine tercih noktasında yardımcı oluyoruz. Bu anlamda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi olarak tüm öğrencilerimizi çadırımıza bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA