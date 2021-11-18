Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı görev tanımı nedir, Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı ne iş yapar, Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı Tanımı;

Uluslararası pazarda faaliyet gösteren firmaların, farklı alanlardaki üretim, satış, satın alma ve nakliye işlerinde yöneticilerle birlikte çalışan kişidir.

Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı Maaşları

Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı maaşı ortalama aylık 5.600- TL’dir. En düşük Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.400 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

VERİGİRİŞİ

Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı Ne İş Yapar?

Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Uluslararası pazarları incelemek, özelliklerini belirlemek,

b) İşletmelere gereksinim duydukları malları hangi ülkelerin hangi firmalarından elde edebilecekleri konusunda bilgi vermek,

c) İşletmelere satacakları mallar için uygun pazar seçenekleri hazırlamak,

d) Malların güvenli bir biçimde taşınması için satıcı ve alıcı firmalarla nakliye işletmeleri arasında ilişki kurulmasını sağlamak,

e) Nakliye taşıt, rotalama ve planlama, ambar, malzeme yönetimi, paketleme, stok kontrolü, fabrika ve ambar yeri seçimi, tesis tasarımları ile sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri konularında çalışmalar yapmak,

f) Çalışmalarını ulusal ve uluslararası ticaret mevzuatına uygun olarak gerçekleştirmek,

g) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

h) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, uyulmasını sağlamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı mesleğinin meslek kodu 4321.24 olarak belirlenmiştir

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