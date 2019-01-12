Uluslararası öğrenciler futbol turnuvası sona erdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Uluslararası Öğrenci Topluluğu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

Yunanistan, Türkmenistan, Afganistan, Somali, Suriye ve Arnavutluk takımlarının mücadele ettiği turnuvanın şampiyonu Yunanistan oldu.

NKÜ stadyumunda düzenlenen törende Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından takımlara kupa, madalya ve ödülleri verildi.

Rektör Şahin tarafından projeyi yürüten uluslararası öğrencilerden İlyas İşankulov, Erkan Molla, Muhammed Abuzer, Muhammed El Sarraf ile Elez Krasniç'e de teşekkür belgesi verdi.





Kaynak: AA