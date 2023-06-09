Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu' yapıldı çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanlığı, Oto Kaçakçılığına Sert Bir Darbe Vuruyor

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın tespitleri doğrultusunda Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bir süre önce oto kaçakçılığı suçuna yönelik soruşturma başlatıldı.

Uluslararası Boyut Kazanan Oto Kaçakçılığı Ağına Baskın

Soruşturmada, geçici ithalat (turistik kolaylıklar) kapsamında Türkiye'ye getirilen araçları üçüncü şahısların kullanımına bırakan, araçları parçalayarak ülkede satan veya usulsüz tescil yaparak büyük vergi kayıplarına neden olan suç grubunun faaliyetleri tespit edildi. Şüpheliler ve araçlara yönelik yapılan araştırmalarda Türkiye'ye araç getirdiği tespit edilen yabancı uyruklu kişilerin bulunduğunun belirlenmesi üzerine operasyon uluslararası boyut kazandı.

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Suç Grubunun Karanlık Faaliyetleri Ortaya Çıkarıldı

Şüphelilerin suçtan elde ettiği gelirlerin ortaya çıkarılması için yapılan incelemelerde, yüklü miktarda şüpheli para transferi ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucu bugün 10 ili kapsayan Konya merkezli operasyon başlatıldı. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, 15 çekici, 5 otomobil, 15 dorse ve çok sayıda ruhsat, change işleminde kullanılan numaratör ve şase levhası ele geçirildi.