Uluslararası Satranç Federasyonu, organizasyonlarını 2021'e erteledi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), 44. Satranç Olimpiyatları, Uluslararası Paralimpik Olimpiyatları ve FIDE Kongresi'ni 2021'e erteledi.

Türkiye Satranç Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle FIDE'nin bu yaz yapılacak organizasyonlarını 1 yıl ertelediği belirtilerek, "FIDE, 44. Satranç Olimpiyatları'nı, Uluslararası Paralimpik Olimpiyatları'nı ve FIDE Kongresi'ni erteleme kararı aldı. 2020 yazında Moskova ve Khanty-Mansiysk'te yapılması planlanan etkinliklerin, 2021 yılının yazında yine aynı yerlerde yapılması planlanmaktadır." denildi.

Kaynak: AA