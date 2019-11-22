‘Uluslararası Şehir Olimpiyatları’ Bayrampaşa’da başladı

"Sağlık Sporda, Bağlan Hayata" projesiyle Avrupa Birliği'nden (AB) hibe almaya hak kazanan Bayrampaşa Belediyesi, proje ortağı Litvanya'nın Kaunas Belediyesi ile birlikte düzenlediği "Uluslararası Şehir Olimpiyatları" törenle başladı.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında şehir eşleştirme hibe programı kapsamında, Bayrampaşa Belediyesi tarafından yürütülen "Sağlık Sporda, Bağlan Hayata" projesinin açılış töreni Semih Erdem Spor Salonu'nda yapıldı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kaunas Belediyesi Spor Direktörü Vyginta Poderyte, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, aileler ve Proje kapsamında 18 ülkeden 2 bin genç sporcu katıldı. Tören 12 branşta yarışan sporcuların olimpiyat yürüyüşü ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından Dünya Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz'un okçuluk gösterisi ve Paralimpik Dünya Şampiyonu Milli Okçu Burcu Dağ'ın ok gösterisiyle devam etti. Miniklerin yer aldığı çocuk jimnastik gösterisi ise açılış programına katılan konuklardan büyük alkış aldı.

"Pek çok projeyi hayata geçirdik"

Birçok projeyi hayata geçirdiğini ifade eden Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı, Büyükelçi Faruk Kaymakçı, "Bugüne kadar Türkiye-AB ilişkilerinin sonuçlarının alındığı alan Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği ve sivil toplum diyaloğudur. Bu süreçte istihdamdan engelli vatandaşların toplumdan, spora, kadına karşı şiddetle mücadeleden, sivil toplumun güçlendirilmesine, tarım ve kırsal kalkınmadan, atık depolama tesislerin inşaatına kadar pek çok projeyi hayata geçirdik" dedi.

"İstanbul'un tanıtımını Bayrampaşa'da yapıyoruz"

Bütün sportif dallarının Avrupa Birliği projesi içerisinde yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Basketbol, voleybol, okçuluk, karate gibi bütün sportif dallarında Avrupa Birliği projesi içerisinde yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Litvanya'nın Kaunas Şehriyle birlikte kardeş şehri haline geldik. Geçen ay oradaydık onlarla toplantı yaptık. Bugün burada 400 tane sporcumuz var. Onlarla beraber bu müsabakayı başlatıyoruz. Türkiye'nin hem tanıtımını, Bayrampaşa'nın tanıtımını ve İstanbul'un tanıtımını Bayrampaşa'da yapıyoruz. Avrupa Birliği müktesebatı içerisinde de Avrupa Birliği fonlarından meydana gelen bu projeyi Bayrampaşa olarak bizim almamız ve yaygınlaştırmamız bizim için çok anlamlıydı" şeklinde konuştu.

"Okçuluğun inanılmaz bir sihri var"

İlk etapta Rehabilitasyon amaçlı başladığını anlatan Paralimpik Dünya Şampiyonu Milli Okçu Burcu Dağ, "Tamamen rehabilitasyon amaçlı başladığım bir şeyin hayatımın tamamını kapsadığını söyleyebilirim. Okçuluğun inanılmaz bir sihri vardı. Bir kere attığınız oktan sonra vazgeçemiyorsunuz. Yılsanız da bunalsanız da muhakkak geri dönüyorsunuz. Benim için en güzel tarafı bu. Diğer tarafı ise hem fiziksel olarak vücudumu sağlamlaştırıyor hem de ülkeme güzel başarılar getirmek beni mutlu ediyor" diye konuştu.

"Kendi yeteneklerimizi sergileyeceğiz"

Duygularını ifade eden Bedirhan Bozkurt, "Bayrampaşa Belediyesi'nin hazırladığı Uluslararası Şehir Olimpiyatları'nın açılışına geldik. Arkadaşlarımla beraber sahada Basketbol oynayacağız. Hep birlikte kendi yeteneklerimizi sergileyeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA