Uluslararası seyahatlerde fotoğraflı kimlik kartı şartı! Artık giriş çıkış yapılamayacak

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesinde kimlik kartıile ilgili yeni kararlar duyuruldu. Buna göre Türkiye'den sadece kimlik belgesiyle gerçekleştirilecek seyahatlerde, "fotoğraflı" kimlik kartı şartı aranmaya başlandığı duyuruldu.

FOTOĞRAFLI KİMLİK KARTI ŞARTI

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) 9303 belgesindeki standartlara uygun, "fotoğraflı" kimlik kartı şartı aranmaya başlandığının duyurulduğu genelgede, alınan yeni kararlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Genelgede yer alan bilgilere göre; Türkiye'den KKTC ile ikili anlaşmaların imzalandığı Moldova, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'a dikkat çekildi. Uluslararası mevzuatın öngördüğü Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) 9303 belgesindeki standartlara uygun kimlik kartları ile giriş-çıkış yapılabildiği hatırlatıldı.

15 YAŞ ALTI YOLCULAR MAĞDURİYET YAŞIYOR

Son dönemde söz konusu ülkelere seyahat etmek isteyen 15 yaş altı vatandaş sayısında artış olduğuna dikkat çekilen genelgede, 15 yaş altı bireylere ait fotoğrafsız kimlik kartlarının ICAO standartlarına göre seyahat belgesi olarak geçerli olmadığı ve yolcuların mağduriyet yaşadığı kaydedildi.

SEYAHAT BELGESİ OLARAK KULLANABİLMEK İÇİN FOTOĞRAF ZORUNLULUĞU

Seyahatlerde yaşanana mağduriyetlerin önlenmek istenildiği vurgulandı ve 15 yaş altı bireyler ve ebeveynlerinin, kimlik kartını seyahat belgesi olarak kullanabilmeleri için fotoğraf zorunluluğu bulunduğu vurgulanan genelgede, "Moldova ve Ukrayna'ya çıkış yapmak üzere fotoğrafsız kimlik kartıyla hudut kapılarımıza gelen vatandaşlarımızın çıkışlarının yaptırılmaması konusunda da hudut kapılarımız talimatlandırılmıştır" denildi.

FOTOĞRAFSIZ KİMLİK KARTLARI İLE ÇIKIŞ YAPILAMAYACAK

Genelgede ilgili kurumlardan Türkiye'den çıkış yapmak üzere ICAO standartlarına uygun olmayan fotoğrafsız kimlik kartlarıyla hudut kapılarına gelen yolcuların çıkış işlemlerinin yaptırılmayacağının vatandaşlara uygun şekilde duyurmaları, personelin de bu konuda bilgilendirilerek herhangi bir aksaklığa meydan vermemeleri istendi.