Uluslararası Su Sporları Festivali renkli görüntüler oluşturdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Spor İstanbul tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen Uluslararası Su Sporları Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda 2 gün boyunca süren festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 6 su sporu branşında 2 bin sporcunun katılımıyla gerçekleşen festival, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Hafta sonunda aileleriyle birlikte Maltepe Orhangazi Parkı'na gelenler, hem keyifli anlar yaşadı hem de yarışan sporculara destek verdi. Extreme su sporları gösterileri, yarışmalar, canlı müzikler, sahne etkinlikleri, deniz üstü eğlenceleri, kara etkinlikleri ve daha birçok aktiviteyle yaklaşık 20 bin İstanbullu Maltepe'de buluştu.

Türkiye'de ilk kez açık su ada turu yarışı yapıldı

Türkiye'de ilk kez Uluslararası Su Sporları Festivali kapsamında düzenlen "açık su ada turu yarışı" 5000 metre genel klasman kadınları birincisi 1.11.36'lık derecesi ile (1 saat 11 dakika 36 saniye) Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Nilay Erkal olurken, genel klasman erkekler birincisi 1.08.00'lık derecesi ile Kınalı Ada Su Sporları Kulübü sporcusu Arek Can Kuruğoğlu oldu. 1500 metre yüzme yarışı kadınlarda ise Özlem Ör birinci olurken, erkeklerde Efe Erduran birinciliğe adını yazdıran isim oldu. Festivalin bir diğer dikkat çeken branşlarından Su Topu Turnuvası birincisi Hırvatistan olurken, Türkiye takımı ikinci, Gürcistan üçüncü, Slovenya ise dördüncü oldu. Su topunun gol kralı ise Türk takımından Efe Kuloğlu oldu.

Onur: "Amacımız olabildiğince fazla etkinlik düzenlemek"

2 hafta önce göreve gelen ve ilk organizasyonunda boy gösteren Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, festivalle ilgili olarak İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Kendisinin ilk etkinliği olduğunu söyleyen Onur, "Çok güzel bir organizasyon. Spor İstanbul'un çalışanlarıyla bir araya gelmemiz için de önemli bir organizasyon oldu bu. 52 tesiste 2800 çalışan var. Bu tür etkinliklerimiz bütün yapının heyecanını artıran, ekibin birlikteliğini artıran fırsatlar. Bu festivalin 5.'si gerçekleşiyor ve 2. kez de uluslararası statüde. Bütün yarışların ayrı bir heyecanı ve eğlencesi oluyor. Amacımız İstanbul halkına olabildiğince fazla etkinlik düzenlemek. Bütün etkinliklerimizde vatandaşlarımızı bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bu organizasyonun ardından 8 Eylül'de Caddebostan'da 10 KM koşumuz var. Bağdat Caddesi ve 218 sokak trafiğe kapanacak. Peşinden de 3 Kasım gelecek. Yıl içindeki heyecanı en yüksek etkinliğimiz olan maraton var. Bizim heyecanımız hiç bitmiyor. Bu etkinlikte 2 bin sporcu katılımı oldu. Şu anda 6 bin civarında vatandaşımız buraya geldi ama bugün 15 ile 20 bin arasında kişinin gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA