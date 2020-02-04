Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na geri sayım başladı

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise dört büyük tarım fuarından biri olan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı AGROEXPO, 15'inci kez İzmir'de kapılarını açmaya hazırlanıyor. 6 Şubat'ta başlayacak olan fuarda 75 ülkeden 950 tarım ve hayvancılık firmasının katılması öngörülüyor.

Orion Fuarcılık tarafından 6-9 Şubat tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek olan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı AGROEXPO'da Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen tarım ve hayvancılık firma temsileri bir araya gelecek. Fuarın açılışını Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli yapacak.

700 MİLYON DOLARLIK İŞ HACMİ

75 ülkeden 950 firmanın katılacağı fuarda 360 bin ziyaretçi hedefleniyor. Yaklaşık 2 bin iş insanı arasında gerçekleştirilecek olan ikili görüşmeler ile 700 milyon dolarlık bir iş hacmi yaratılacağı bekleniyor.

ONUR KONUĞU ÜLKE ÖZBEKİSTAN, SIRBİSTAN VE FAS

Fuarın açılışında, onur konuğu olarak Özbekistan, Sırbistan ve Fas'tan bakan ve bakanlık temsilcileri ağırlanacak. Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun etkin rol alacağı fuarda, Türkiye'nin en kapsamlı canlı hayvan sergisi kurulacak.

FUAR KAPSAMINDA YARIŞMALAR OLACAK

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, İzmir İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Tire Süt Kooperatifi ve daha birçok kurumun desteği ile boğa ırk tanıtımları, en ağır boğanın seçildiği "Ağır Abiler Yarışıyor" yarışması gerçekleşecek. Ayrıca, canlı hayvan şovları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA