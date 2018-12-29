Avrupa teknoloji üreticilerinin ve perakendecilerin liderlerini buluşturacak olan 6'ncı Uluslararası TCG Perakende Zirvesi'nde Türkiye pazarı anlatılacak.

2-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan ve Teknosa CEO'su Bülent Gürcan'ın konuşma yapacağı zirveye 25 ülkeden üst düzey yöneticiler katılacak. Liderler, dijitalleşme, yeni ortaklık modelleri, müşteri odaklılık ve yapay zekayla ilgili en iyi uygulamalarını ve vizyonlarını paylaşacak.

Teknosa, yeni nesil perakendecilik anlayışıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan Uluslararası TCG Perakende Zirvesi'nde (6th International TCG Retail Summit) Türkiye'yi temsil edecek. 2-4 Nisan 2019 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleşecek zirvede, Teknosa CEO'su Bülent Gürcan, Teknosa'nın dijitalleşme atılımlarını, veri analitiğindeki yeni sistemlerini ve müşteri odaklı iş modelini katılımcılarla paylaşacak.

Gürcan, geçtiğimiz yıl da Berlin'de düzenlenen European TCG Retail Summit etkinliğinde kesintisiz müşteri deneyimini ve omnichannel (çoklu kanal) uygulamalarını perakende sektörünün liderleriyle paylaşmıştı.

Kaynak: İHA