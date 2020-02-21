TRABZON (AA) - Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu kapsamında fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu yıl 40'ıncısı koşulacak Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda ödüllü fotoğraf yarışmasına katılacak yarışmacıların, 4 Mart Çarşamba gününe kadar başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi.

23 Şubat Pazar günü saat 10.00'da Büyükşehir Belediyesi güzergahından başlayıp İpekyolu Fuar Alanı'nda sona erecek 40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu esnasında çekilen fotoğrafların, instagram hesapları üzerinden #trabzonyarimaratonu etiketi ile paylaşılacağı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Jüri tarafından belirlenecek fotoğrafların orijinal halleri trabzonyarimaratonu61@gmail.com adresine veya yarışma sekretaryasına teslim edilecek. Fotoğrafların orijinal halleri incelendikten sonra jüri, ödülleri açıklayacak. Yapılan ödül töreninin ardından yarışma fotoğraf sergisi ve almanak lansmanı gerçekleştirilecek. Yarışmada birinciye 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye 2 bin lira, albümde yer alan eserlere ise 250 lira ödül verilecek. Fotoğraflar, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkan Yardımcısı Osman Şişko, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Veda Küçük, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Emir Yıldız, Fotoforum Trabzon Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Oğuzhan Hacısalihoğlu, Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü Basın Sorumlusu Gürkan Ata ve gazeteci Osman Çavuşoğlu'ndan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek."

Kaynak: AA