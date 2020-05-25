Uluslararası Türk Akademisi 10 yaşında

NUR SULTAN (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkelerinin Nahçivan Anlaşması esasında 2010'da Nur Sultan merkezli faaliyete başlayan Uluslararası Türk Akademisi 10 yaşını kutluyor.

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 2009'da Azerbaycan’ın Nahçıvan şehrinde yapılan Türk Dili Konuşan Devlet Başkanları zirvesinde açıkladığı öneri üzerine kurularak, 25 Mayıs 2010'da faaliyete geçen Türk Akademisi, Türk dünyasının eski çağlardan günümüze kadarki tarih, dil, edebiyat ve kültürünü araştırıyor.

Azerbaycan, Kazakistan Kırgızistan ve Türkiye'nin üye olduğu Türk Akademisi, Türk dili konuşan devletlerin bilim ve eğitim alanlarında koordinasyon ve entegrasyon görevi üstleniyor.

10 yıl içinde Avrasya ve Amerika bölgelerinden bilim adamlarının katılımlarıyla 120'den fazla bilimsel etkinlik gerçekleştiren akademi, pek çok dünya dilinde 170’ten fazla yeni bilimsel çalışma hazırlayıp yayımladı.



Türk dünyası ortak tarih kitabını hazırlayan Türk Akademisi, ortak edebiyat ve coğrafya kitapları üzerinde çalışıyor.



Bilim ve eğitim alanındaki küresel iş birliğinin kapsamını genişletmeyi hedefleyen Türk Akademisi, yabancı Türkolog bilim adamlarıyla da iş birliği yapıyor.



Akademi nezdinde kurulan ve bünyesinde 70 bin kitap bulunduran Türk Kütüphanesi, Türk halklarının kökenine ışık tutan yadigarların sergilendiği Türk Müzesi faaliyet gösteriyor.



Türk Akademisi, Birleşmiş Milletler (BM), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve diğer uluslararası kuruluşlarla projeler gerçekleştiriyor.



Akademinin iş birliği anlaşmaları imzaladığı kuruluşlar arasında Azerbaycan, Kırgızistan, Türkiye, Tataristan, Türkmenistan, Başkurdistan, Macaristan, Moğolistan bilimler akademileri de yer alıyor.

Her geçen yıl faaliyet alanını genişleten Akademiye 2018'de Macaristan gözlemci üye olarak katılırken, Özbekistan'ın akademiye üye olması bekleniyor.

Türk dünyasının tarihi, dili, edebiyatı ve kültürünü araştırmayı amaçlayan akademi, Türk devletlerinin insanlık medeniyetindeki yeri ve katkısını orijinal kaynaklar temelinde tespit etmeyi, Türk dünyasıyla ilgili bilimsel araştırmaları koordine eden eşsiz bir merkez haline gelmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA