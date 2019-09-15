Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası sona erdi

Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) 2001 yılından bu yana düzenli olarak organize ettiği ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Mustafa Vehbi Koç (MVK) Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası tamamlandı.

Titanic Golf Kulübü'nde oynanan turnuvada 11 ülkeden 55 oyuncu yer aldı. Şampiyonada 11'i kadın toplam 30 Türk sporcu mücadele etti. Şampiyonanın üçüncü raundunun sonunda erkeklerde Danimarkalı Kasper Nyland toplamda 287 (-1) vuruşla birinci, vatandaşı Mads Poddik 288 (par) vuruşla ikinci, Rus Egor Eroshenko 289 (+1) vuruşla üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Kadınlarda geçen yıl da şampiyon olan Rus Nataliya Guseva toplamda 281 (-7) vuruşla birinci, Hollandalı Lizzy Peeters 283 (-5) vuruşla ikinci, milli sporculardan Petek Peker 300 (+12) vuruşla üçüncü oldu.

MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası'nın final raundunun ardından ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine TGF Yönetim Kurulu Üyesi Emre Bahtoğlu, TGF Genel Sekreteri Erdoğan Akkaya, THY Antalya Satış Müdürü Mehmet Murat Gürçay, THY Antalya Pazarlama Şefi Özlem Çatalcalı, THY Antalya Satış Şefi Burak Ekinci, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu katıldı.

Törende kazananlara kupalarını TGF Genel Sekreteri Erdoğan Akkaya ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu verdi. THY Antalya Satış Müdürü Mehmet Murat Gürçay, Türk Hava Yolları adına erkekler ve kadınlar kategorisi birincilerine dünyanın her yönüne uçabilecekleri bir business uçak bileti hediye etti. İkinci ve üçüncülere ise yine dünyanın her yerine uçabilecekleri ekonomi bilet verildi.

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DHA