Uluslararası Üniversiteler Konseyi GTÜ'de toplandı

KOCAELİ (AA) - Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Yönetim Kurulu üyeleri, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ev sahipliğinde bir araya geldi.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, IUC Kurucu Başkanı Prof. Dr. Orhan Hikmet Azizoğlu, IUC Yönetim Kurulu Başkanı ve GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, IUC Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğru, IUC Genel Sekreteri Prof. Dr. İrfan Aslan, IUC Ortadoğu Sorumlusu Ahmed Anwar Amin Dezaye, IUC Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak katıldı.

Prof. Dr. Azizoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akdeniz ve Libya'da yaşanan küresel sıkıntıların IUC olarak kendilerini de ilgilendirdiğini belirten Azizoğlu, aynı zamanda insan bilimiyle ilgilenen bir kurum olmaları dolayısıyla ülkemizde ve coğrafyamızda yaşanan tüm olaylara hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Azizoğlu, Türkiye'nin bölgesel ve küresel misyonunu sonuna kadar desteklediklerini vurgulayarak, "Ülkemizin, devletimizin ve ülkemizi yöneten tüm kurumların ve İslam dünyasının aldığı her anlamdaki kararların yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Bu zaten bizim insani görevimizdir." diye konuştu.

- "Erbil'de uluslararası çok önemli bir çalıştay düzenleyeceğiz"

Toplantıda İstanbul'da kurulacak İslam Üniversitesi'yle ilgili çalışmalar ile Müslüman ülkelerde başarılı öğrencilere burs verilmesi ve İslam ülkelerindeki üniversitelerin IUC'ye üye olma taleplerinin değerlendirileceğini anlatan Azizoğlu, şunları kaydetti:

"Erbil'de uluslararası çok önemli bir çalıştay düzenleyeceğiz. Küresel ve çok büyük bir toplantı yapılacak. 5 komite oluşturulmuş. Bir komitenin başkanlığını ben yöneteceğim. Bir komitenin başkanlığını yönetim kurulu başkanımız Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan yönetecek. 29 Şubat'ta bir Erbil ziyaretimiz olacak. Yükseköğretimde insan odaklı çok önemli hizmetler yapacağız ve bu toplantıda inşallah çok önemli kararlar alırız."

GTÜ Rektörü ve IUC Yönetim Kurulu Başkanı Aslan ise GTÜ'nün uluslararası alandaki başarısını arttırmak için çabaladıklarını vurgulayarak, IUC'nin bu hedeflerine ulaşmada kendilerine çok önemli katkılar sunacağını ifade etti.

IUC olarak gönül coğrafyasında önemli iş birlikleri yapacaklarını dile getiren Arslan, "Bizlerle birlikte ortak proje yapmak isteyen, eğitimde ilerlemek isteyen tüm paydaşlarımızla inşallah güzel bir birliktelik yakalayacağız. Kurucu başkanımız Orhan Hikmet Azizoğlu hocamızın çizdiği vizyon ve misyon doğrultusunda bu hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşüldüğü oturumun ardından sona erdi.

Kaynak: AA