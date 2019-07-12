Ulvi Cemal Erkin Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

ULVİ CEMAL ERKİN KİMDİR?

Doğum tarihi : 14.Mart.1906 Ölüm tarihi : 15.Eylül.1972

Ulvi Cemal Erkin kaç yaşında öldü : 66

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Besteci

Ulvi Cemal Erkin doğum yeri : İstanbul

Ölüm yeri : Ankara

ULVİ CEMAL ERKİN BİYOGRAFİSİ

Çağdaş müziğin gelişmesinde önemli katlıları olan bestecinin en tanınmış yapıtı “Köçekçeler” (1943) süiti olmuştur.

Duyun-u Umumiye Komiserlik Kalemi Müdürü, Mehmet Cemal Bey’in ve piyanoyu iyi çalan Nesibe Hanım’ın oğlu olarak 1906 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

İlk piyano ve solfej derslerini annesinden aldı.Yedi yaşındayken Adinolfi’den piyano dersleri almaya başladı.

1914 yılında Galatasaray Lisesi’ne başladı.Okuldaki müzik gösterilerine katılıyor, piyano çalıyor ve insanlar tarafından beğeniliyordu.

1925’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği sınavı kazanarak Paris’e gönderildi.Paris Konservatuarı’nı, sonra Jean Batalla ile piyano ve yardımcısı Beduin’le piyano ve armoni, daha sonra İsidor Philipp ve yardımcısı Camile Decreus ile piyano ve Jean Gallon’la armoni çalıştı.

1930’da Türkiye’ye dönerek Ankara’daki Musiki Muallim Mektebi’nde armoni ve piyano öğretmenliğine atandı.

24 yaşında öğretmenliğe başlayan Erkin, ilk eserlerini bu dönemde verdi.Orkestra için “İki Dans” ile keman ve piyano için “Ninni”, “Empravizasyon ve Zeybek Türküsü” adlı yapıt, piyanoda Ferhunde Remzi, kemanda Necdet Remzi virtüöz kardeşler tarafından seslendirildi.

1942’de tamamladığı ve eşi Ferhunde Erkin tarafından seslendirilen piyano konçertosu ile Cumhuriyet Halk Partisi Ödülü’nü kazandı.

1943 yılında büyük orkestra için “Köçekçeler” adlı halk danslarından oluşan eserini besteledi.Bu eser ilk kez Dr. Er. Preatorius yönetimindeki orkestra ile Ankara Radyosu'nda seslendirildi.

1949-1951 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuarı’nın müdürlüğünü yaptı.Gazi Eğitim Enstitüsü’nde 25 yıl piyano öğretmenliğini sürdürdü.

Necil Kazım Akses ile birlikte yirmiye yakın operanın çevirisini yaptı.Türk müzik yaşamımızda seçkin yeri olan bir çok piyanist yetiştirdi.

“Türk Beşleri” grubunun 3.üyesi olan değerli sanatçı Ulvi Cemal, besteciliğini, öğretmenliğini ve yöneticiliğini sürdürdüğü sıralarda 15 Eylül 1972 tarihinde kalp krizi geçirerek Ankara’da hayatını kaybetti.

Orkestra Yapıtları: İki Dans, Konçertoni, Bayram, Keman Konçertosu, İkinci Senfoni, Keloğlan.

Sahne Yapıtları: Karagöz, Ninni, Emprovizasyon ve Zeybek Türküsü, Beş Damla, Bülbül ile Ayın On dördü, Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, Yedi Türkü, İki Sesli Türküler, Piyanolu Beşli Sonat, Sinfonietta, Türkü Armonilemeleri, İki Prelüd.