Ulvi İsgandarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulvi İsgandarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulvi İsgandarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulvi İsgandarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulvi İsgandarov 24 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Ülvi Hümbət oğlu İsgəndərov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulvi İsgandarov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ulvi İsgandarov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Ulvi İsgandarov'nin FK Qabala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ulvi İsgandarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ulvi İsgandarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ulvi İsgandarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulvi İsgandarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FK Qabala

2 Ocak 2018 yılında Sumqayıt

30 Haziran 2019 yılında FK Qabala

Ulvi İsgandarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulvi İsgandarov şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Ulvi İsgandarov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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