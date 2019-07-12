Ulvi Uraz Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?
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ULVİ URAZ KİMDİR?
Doğum tarihi : ??.??.1921 Ölüm tarihi : 25.Mayıs.1974
Ulvi Uraz kaç yaşında öldü : 53
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Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Yönetmen
Ulvi Uraz doğum yeri :
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ULVİ URAZ BİYOGRAFİSİ
Ulvi Uraz,1921 yılında doğmuştur. Yüksek öğrenimini, Ankara Devlet Konservatuarında 1943 yılında tamamladı. Aslen Trabzon’ludur. Ünlü yazar Murat Uraz'ın oğludur.
Devlet Tiyatrosu’nda Julius Sezar (1944), Lokantacı kadın (1947), Köşebaşı (1948), Şamdancı, Cimri, On İkinci Gece (1949), Yalancı, Scapin’in Dolapları (1950), Tüccar, Hamlet (1952, vb. oyunlar oynadı.
Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışırken bir yandan da konservatuvar da ders verdi.
1953 yılında Tiyatro bilgi ve görgüsünü arttırmak için eşi piyanist Selçuk Uraz ile birlikte devlet tarafından Fransa’ya gönderildi. Yurda döndükten sonra tutuklandılar. Geri dönüşlerinde Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklandılar. Serbest kaldıktan sonra 1958'de Dormen Tiyatrosu'nda Nina adlı oyundaki rolüyle büyük başarı kazandı ve bu oyundaki yorumuyla İlhan İskender ödülünü kazandı. Ardından Refik Erduran’ın “Cengiz Han’ın Bisikleti adlı oyunda çok üstün bir oyun çıkardı.
1959 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna geçti. 1960 ylında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda “Hamlet” ve “Fazilet Eczanesi” adlı oyunda oynadı.
1961’de “Dost Oyuncular” adıyla kendi topluluğunu kurdu ve 1961'de Haldun Taner'den “Günün Adamı” ve Eugène Marin Labiche'ten “Para İsteme Benden” adlı iki güldürü oyunu sergiledi. 1963 yılında “Ulvi Uraz” Tiyatrosu’nu kurdu, 1965 yılında Haldun Taner’in “Gözlerimi Kaparım Vazifemi yaparım” adlı oyununu sergiledi.
“Gözlerimi Kaparım Vazifemi yaparım” adlı oyunundaki rolüyle “İlhan İskender” en iyi erkek oyuncu ödülünü 2. Kez aldı. “Denize İnen Sokak” filmiyle de Antalya Film Festivali'nde En Başarılı Erkek Oyuncu ödülünü almıştır.
“Ulvi Uraz” Tiyatro Topluluğun sergilediği pek çok yapıt arasında Rıfat Ilgaz’ın “Hababam Sınıfı” (1966) adlı eseri de vardır.
25 Mayıs 1974 tarihinde ölmesinden sonra eşi Selçuk Uraz tarafından her yıl en iyi yönetmene ve oyuncuya verilmek üzere Ulvi Uraz Tiyatro Ödülleri konmuştur.
Ulvi Uraz, tiyatro sanatçılığının yanı sıra sinema oyuncusu olarak da çalışmıştır.1960 yılında “Denize İnen Sokak” filmindeki rolüyle İzmir Belediyesi'nin Fuar Ödülü'nü kazanmıştır.1964 yılında ise “Yarın Bizimdir” filmindeki rolüyle 1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.
Ulvi Uraz’ın oynadığı bazı filmler arasında “Denize İnen Sokak” (1960), “Dişi Kurt” (1963), “Yarın Bizimdir” (1963) ve “Murtaza” (1966) sayılabilir.
Filmleri :
1966 - Göklerdeki Sevgili
1966 - Murtaza
1964 - Döner Ayna
1964 - Gel Barışalım
1964 - Günah Kadınları
1964 - Hostes Hanım
1964 - Manyaklar Köşkü
1964 - Son Tren
1963 - Aşk Hırsızı
1963 - Azrailin Habercisi
1963 - Bir Hizmetçi Kızın Hatıra Defteri
1963 - Dişi Kurt
1963 - Kamil Abi
1963 - Leyla İle Mecnun Gibi
1963 - Menekşe Gözler
1963 - Rüzgar Zehra (Sünger Avcıları)
1963 - Rüzgarlı Tepe
1963 - Yakılacak Kitap
1963 - Yarın Bizimdir
1962 - Dilberler Yuvası
1962 - Geçti Buranın Pazarı
1962 - Kelle Koltukta
1962 - Kısmetin En Güzeli
1962 - Mevlid (Süleyman Çelebi)
1962 - Sahte Nikah
1962 - Şehvet Uçurumları
1961 - Güneş Doğmasın
1961 - Kabadayılar Kralı
1961 - Naylon Leyla
1961 - Özleyiş
1961 - Tenten Ve Altın Post
1960 - Civanmert
1960 - Denize İnen Sokak
1959 - Kalpaklılar
1959 - Tütün Zamanı
1959 - Zümrüt
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