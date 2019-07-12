Ulvi Uraz Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

ULVİ URAZ KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1921 Ölüm tarihi : 25.Mayıs.1974

Ulvi Uraz kaç yaşında öldü : 53

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Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Yönetmen

Ulvi Uraz doğum yeri :

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ULVİ URAZ BİYOGRAFİSİ

Ulvi Uraz,1921 yılında doğmuştur. Yüksek öğrenimini, Ankara Devlet Konservatuarında 1943 yılında tamamladı. Aslen Trabzon’ludur. Ünlü yazar Murat Uraz'ın oğludur.

Devlet Tiyatrosu’nda Julius Sezar (1944), Lokantacı kadın (1947), Köşebaşı (1948), Şamdancı, Cimri, On İkinci Gece (1949), Yalancı, Scapin’in Dolapları (1950), Tüccar, Hamlet (1952, vb. oyunlar oynadı.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışırken bir yandan da konservatuvar da ders verdi.

1953 yılında Tiyatro bilgi ve görgüsünü arttırmak için eşi piyanist Selçuk Uraz ile birlikte devlet tarafından Fransa’ya gönderildi. Yurda döndükten sonra tutuklandılar. Geri dönüşlerinde Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklandılar. Serbest kaldıktan sonra 1958'de Dormen Tiyatrosu'nda Nina adlı oyundaki rolüyle büyük başarı kazandı ve bu oyundaki yorumuyla İlhan İskender ödülünü kazandı. Ardından Refik Erduran’ın “Cengiz Han’ın Bisikleti adlı oyunda çok üstün bir oyun çıkardı.

1959 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna geçti. 1960 ylında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda “Hamlet” ve “Fazilet Eczanesi” adlı oyunda oynadı.

1961’de “Dost Oyuncular” adıyla kendi topluluğunu kurdu ve 1961'de Haldun Taner'den “Günün Adamı” ve Eugène Marin Labiche'ten “Para İsteme Benden” adlı iki güldürü oyunu sergiledi. 1963 yılında “Ulvi Uraz” Tiyatrosu’nu kurdu, 1965 yılında Haldun Taner’in “Gözlerimi Kaparım Vazifemi yaparım” adlı oyununu sergiledi.

“Gözlerimi Kaparım Vazifemi yaparım” adlı oyunundaki rolüyle “İlhan İskender” en iyi erkek oyuncu ödülünü 2. Kez aldı. “Denize İnen Sokak” filmiyle de Antalya Film Festivali'nde En Başarılı Erkek Oyuncu ödülünü almıştır.

“Ulvi Uraz” Tiyatro Topluluğun sergilediği pek çok yapıt arasında Rıfat Ilgaz’ın “Hababam Sınıfı” (1966) adlı eseri de vardır.

25 Mayıs 1974 tarihinde ölmesinden sonra eşi Selçuk Uraz tarafından her yıl en iyi yönetmene ve oyuncuya verilmek üzere Ulvi Uraz Tiyatro Ödülleri konmuştur.

Ulvi Uraz, tiyatro sanatçılığının yanı sıra sinema oyuncusu olarak da çalışmıştır.1960 yılında “Denize İnen Sokak” filmindeki rolüyle İzmir Belediyesi'nin Fuar Ödülü'nü kazanmıştır.1964 yılında ise “Yarın Bizimdir” filmindeki rolüyle 1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Ulvi Uraz’ın oynadığı bazı filmler arasında “Denize İnen Sokak” (1960), “Dişi Kurt” (1963), “Yarın Bizimdir” (1963) ve “Murtaza” (1966) sayılabilir.

Filmleri :

1966 - Göklerdeki Sevgili

1966 - Murtaza

1964 - Döner Ayna

1964 - Gel Barışalım

1964 - Günah Kadınları

1964 - Hostes Hanım

1964 - Manyaklar Köşkü

1964 - Son Tren

1963 - Aşk Hırsızı

1963 - Azrailin Habercisi

1963 - Bir Hizmetçi Kızın Hatıra Defteri

1963 - Dişi Kurt

1963 - Kamil Abi

1963 - Leyla İle Mecnun Gibi

1963 - Menekşe Gözler

1963 - Rüzgar Zehra (Sünger Avcıları)

1963 - Rüzgarlı Tepe

1963 - Yakılacak Kitap

1963 - Yarın Bizimdir

1962 - Dilberler Yuvası

1962 - Geçti Buranın Pazarı

1962 - Kelle Koltukta

1962 - Kısmetin En Güzeli

1962 - Mevlid (Süleyman Çelebi)

1962 - Sahte Nikah

1962 - Şehvet Uçurumları

1961 - Güneş Doğmasın

1961 - Kabadayılar Kralı

1961 - Naylon Leyla

1961 - Özleyiş

1961 - Tenten Ve Altın Post

1960 - Civanmert

1960 - Denize İnen Sokak

1959 - Kalpaklılar

1959 - Tütün Zamanı

1959 - Zümrüt