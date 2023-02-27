Ulysse Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulysse Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulysse Diallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulysse Diallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulysse Diallo 26 Ekim 1992 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulysse Diallo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DC7 yapmaktadır. Ulysse Diallo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ulysse Diallo'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ulysse Diallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ulysse Diallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ulysse Diallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulysse Diallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Shabab Al-Sahel

24 Temmuz 2013 yılında Ferencváros

6 Ağustos 2014 yılında Arouca

3 Şubat 2015 yılında Coimbra

3 Temmuz 2015 yılında Marítimo

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

14 Ekim 2016 yılında Mezőkövesd

11 Temmuz 2017 yılında Puskás AFC

31 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2019 yılında MTK Budapest

2 Ağustos 2019 yılında Sabah FK

15 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2021 yılında Mezőkövesd

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

17 Mart 2022 yılında Panevezys

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Ulysse Diallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulysse Diallo şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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