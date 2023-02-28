Umar Adkhamzoda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umar Adkhamzoda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Umar Adkhamzoda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Umar Adkhamzoda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Umar Adkhamzoda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umar Adkhamzoda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Umar Adkhamzoda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umar Adkhamzoda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umar Adkhamzoda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umar Adkhamzoda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umar Adkhamzoda 4 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur.  Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Умар Адхамзода şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umar Adkhamzoda Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Umar Adkhamzoda'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Umar Adkhamzoda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umar Adkhamzoda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Umar Adkhamzoda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umar Adkhamzoda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Neftchi

Umar Adkhamzoda kimdir

Umar Adkhamzoda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umar Adkhamzoda şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Umar Adkhamzoda nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Avazkhon Mamatkhodzhaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Avazkhon Mamatkhodzhaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Avazkhon Mamatkhodzhaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Avazkhon Mamatkhodzhaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İlkhomzhon Vakhobov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlkhomzhon Vakhobov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İlkhomzhon Vakhobov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlkhomzhon Vakhobov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruno Romo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Romo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruno Romo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Romo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Yargıtay'dan emsal karar! Kalitesiz inşaat malzemesi kullananlar yandı!
Yargıtay'dan emsal karar! Kalitesiz inşaat malzemesi kullananlar yandı!
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi