Umar Adkhamzoda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umar Adkhamzoda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umar Adkhamzoda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umar Adkhamzoda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umar Adkhamzoda 4 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Умар Адхамзода şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umar Adkhamzoda Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Umar Adkhamzoda'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Umar Adkhamzoda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umar Adkhamzoda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Umar Adkhamzoda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umar Adkhamzoda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Neftchi

Umar Adkhamzoda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umar Adkhamzoda şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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