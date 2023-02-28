Umar Eshmurodov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umar Eshmurodov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umar Eshmurodov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umar Eshmurodov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umar Eshmurodov 30 Kasım 1992 tarihinde Koson şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Умар Юсуф огли Эшмуродов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umar Eshmurodov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. Umar Eshmurodov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 22 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Umar Eshmurodov'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Umar Eshmurodov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umar Eshmurodov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Umar Eshmurodov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umar Eshmurodov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2017 yılında Nasaf Qarshi

3 Ocak 2020 yılında Pakhtakor

5 Mart 2020 yılında Nasaf Qarshi

31 Aralık 2020 yılında Pakhtakor

22 Şubat 2021 yılında Nasaf Qarshi

Umar Eshmurodov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umar Eshmurodov şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Umar Eshmurodov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 15 numaralı formasıyla 23 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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