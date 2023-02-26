Umar Faruk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umar Faruk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umar Faruk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umar Faruk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umar Faruk 8 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umar Faruk Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Umar Faruk'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Umar Faruk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umar Faruk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Umar Faruk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umar Faruk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umar Faruk şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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