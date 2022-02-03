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Umar ne demek, TDK'ya göre Umar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Umar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Umar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Umar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Umar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Umar ne demek, TDK'ya göre Umar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Umar ne demek? Umar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi umar kelimesi. Peki umar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre umar nedir, umar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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UMAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Umar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre umar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çare

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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