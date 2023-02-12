Umar Sadiq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umar Sadiq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umar Sadiq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umar Sadiq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umar Sadiq 2 Şubat 1997 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Nijerya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Umar Sadiq Mesbah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umar Sadiq Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Umar Sadiq, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Umar Sadiq'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Umar Sadiq Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/sadiq.umar19/

Umar Sadiq Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Umar Sadiq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 18.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Umar Sadiq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umar Sadiq futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Spezia Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında Spezia U19

13 Temmuz 2015 yılında Roma

30 Haziran 2016 yılında Spezia Calcio

1 Temmuz 2016 yılında Roma

31 Ağu 2016 yılında Bologna

30 Haziran 2017 yılında Roma

16 Ağu 2017 yılında Torino

26 Ocak 2018 yılında Roma

27 Ocak 2018 yılında NAC Breda

30 Haziran 2018 yılında Roma

10 Temmuz 2018 yılında Glasgow Rangers

16 Aralık 2018 yılında Roma

9 Ocak 2019 yılında Perugia

30 Haziran 2019 yılında Roma

2 Temmuz 2019 yılında Partizan

29 Ocak 2020 yılında Roma

30 Ocak 2020 yılında Partizan

5 Ekim 2020 yılında UD Almería

1 Eylül 2022 yılında Sociedad

Umar Sadiq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umar Sadiq şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Umar Sadiq Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kusa Boys

Nijerya takımında 24 numaralı formasıyla 11 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Nijerya Olimpiyat takımında 13 numaralı formasıyla 5 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

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