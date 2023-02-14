Umar Saho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umar Saho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umar Saho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umar Saho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umar Saho 11 Temmuz 2000 tarihinde Lloret de Mar şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya,Gambiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Umar Saho Sarho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umar Saho Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Umar Saho, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Umar Saho'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Umar Saho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Umar Saho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Umar Saho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umar Saho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Würzb. Ki. U19

1 Temmuz 2018 yılında Frankfurt U19

1 Temmuz 2019 yılında Schalke 04 II

25 Eylül 2020 yılında Bayern Alzenau

22 Temmuz 2021 yılında FC Wil 1900

Umar Saho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umar Saho şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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