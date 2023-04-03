Umberto Musso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umberto Musso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Umberto Musso kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Umberto Musso ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Umberto Musso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umberto Musso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umberto Musso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umberto Musso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umberto Musso 28 Haziran 2004 tarihinde Villabate şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umberto Musso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Umberto Musso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cosenza Primavera futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Primavera takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Umberto Musso'nin Cosenza Primavera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Umberto Mussoboyu ve yaşı kaç

Umberto Musso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umberto Musso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Parma FC Altyap

1 Eylül 2020 yılında Parma U17

25 Ağustos 2021 yılında Sampdoria U18

30 Haziran 2022 yılında Parma U19

12 Ocak 2023 yılında Cosenza U19

Umberto Musso kimdir

Umberto Musso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umberto Musso şuan Cosenza Primavera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Umberto Musso nereli

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