Umeh Emmanuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umeh Emmanuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umeh Emmanuel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umeh Emmanuel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umeh Emmanuel 31 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umeh Emmanuel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Umeh Emmanuel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv takımına 3 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Umeh Emmanuel'nin Botev Plovdiv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Umeh Emmanuel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umeh Emmanuel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Umeh Emmanuel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umeh Emmanuel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ekim 2022 yılında Botev Plovdiv

Umeh Emmanuel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umeh Emmanuel şuan Botev Plovdiv takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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