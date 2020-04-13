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  3. UMH güçleri Surman’ı Hafter’den geri aldı - EK FOTOĞRAF

UMH güçleri Surman’ı Hafter’den geri aldı - EK FOTOĞRAF

EK FOTOĞRAFLAR

UMH güçleri Surman’ı Hafter’den geri aldı - EK FOTOĞRAF

EK FOTOĞRAFLAR

Kaynak: DHA




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