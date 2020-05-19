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  3. UMH ordusu, Vatiyye Askeri Üssü’ndeki askeri araçları ele geçirdi - EK FOTOĞRAF

UMH ordusu, Vatiyye Askeri Üssü’ndeki askeri araçları ele geçirdi - EK FOTOĞRAF

EK FOTOĞRAF

UMH ordusu, Vatiyye Askeri Üssü’ndeki askeri araçları ele geçirdi - EK FOTOĞRAF

EK FOTOĞRAF

Kaynak: DHA


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