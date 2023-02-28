Umid Ergashev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umid Ergashev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umid Ergashev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umid Ergashev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umid Ergashev 20 Mart 1999 tarihinde Chelak şehrinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Умид Икромжонович Эргашев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umid Ergashev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Umid Ergashev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Umid Ergashev'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Umid Ergashev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umid Ergashev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Umid Ergashev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umid Ergashev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Nasaf Qarshi

Umid Ergashev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umid Ergashev şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Umid Ergashev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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