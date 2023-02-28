Umid Sultonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umid Sultonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umid Sultonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umid Sultonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umid Sultonov 16 Mayıs 2003 tarihinde Urganch şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Султонов Умид şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umid Sultonov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSF-Agency yapmaktadır. Umid Sultonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Umid Sultonov'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Umid Sultonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umid Sultonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Umid Sultonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umid Sultonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Bunyodkor

Umid Sultonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umid Sultonov şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.