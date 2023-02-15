Umit Aras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umit Aras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umit Aras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umit Aras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umit Aras 18 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umit Aras Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Umit Aras, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Umit Aras'nin Västerås SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Umit Aras Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Umit Aras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Umit Aras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umit Aras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında IFK Uppsala

1 Ocak 2016 yılında Håbo FF

1 Ocak 2017 yılında Gamla Upsala SK

1 Şubat 2021 yılında Dalkurd

8 Ocak 2023 yılında Västerås SK

Umit Aras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umit Aras şuan Västerås SK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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