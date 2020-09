Ümit Can Uygun'un annesi kimdir?Twitter'da Aleyna Çakır cinayetine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulunan gazeteci Erk Acarer, genç kızı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un annesinin intihar ettiğini açıkladı. Paylaşımda Ümitcan Uygun'un annesinin öldüğü belirtildi. Peki Ümit Can Uygun'un annesi kimdir? | Ümit Can Uygun'un annesi intihar mı etti? Ayrıntılar haberimizde...

ÜMİT CAN UYGUN'UN ANNESİ KİMDİR?

Gülay Uygun; 3 Haziran’da Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır olayında “şüpheli” olarak kamuoyuna yansıyan Ümit Can’ın annesidir.

Gülay Uygun, Sosyal Hizmetler’de görev yapmaktaydı. Ümit Can Uygun'un annesi hakkında, Aleyna Çakır gibi yurtta kalan genç kızları gece hayatına yönlendirildiği iddiası üzerine Bakanlık soruşturma başlatmıştı. Ümit Can’ın annesi G.U bu akşam şüpheli bir şekilde intihar etti.

ÜMİT CAN UYGUN'UN ANNESİ İNTİHAR MI ETTİ?

Aleyna Çakır'ı darp edip öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un annesinin intihar ettiğini söyleyen Erk Acarer'in paylaşımı şu şekilde:

"Aleyna Çakır dosyası şüphelisi Ümitcan Uygun’un annesinin intihar ettiği ve yaşamını yitirdiği bilgisi ulaştı."

ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİNİN ŞÜPHELİ İNTİHARI

Ümit Can’ın Sosyal Hizmetler’de görev yapan annesi hakkında, Aleyna Çakır gibi yurtta kalan genç kızları gece hayatına yönlendirildiği iddiası üzerine Bakanlık soruşturma başlatmıştı.

G.U hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri bugün soruşturma başlatmıştı. Ümit Can'ın annesi G.U'nun bugün akşam saatlerinde şüpheli bir şekilde intihar ettiği öğrenildi.

3 Haziran'da Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ailesi talihsiz kızlarının cinayete kurban gittiğini savunuyordu. Kızlarının öldürüldükten sonra intihar süsü verildiğini savunan aile şüpheli olarak kızlarının erkek arkadaşı Ümit Can'ı işaret ediyordu.

Aleyna Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kızın sürekli şiddet gördüğünü söyleyip cinayet ihtimali üzerinde durdu.

Aleyna Çakır gibi Sosyal Hizmetler yurdunda kalan kızların Ümit Can'ın annesi tarafından gece yaşamına yönlendirildiği iddiası üzerine Bakanlık soruşturma başlattı. Bakanlık soruşturmasının ardından Ümit Can'ın annesi G.U bugün akşam saatlerinde başına tek el silahla ateş etmiş olarak ölü bulundu.

Ümitcan Uygun'un arkadaşı Müge Anlı'ya konuştu! Aleyna'ın babası duydukları karşısında bayıldı!

ÜMİT CAN UYGUN'UN AÇIKLAMASI

Şüpheli Ümitcan Uygun annesininin ölümünden sonra flaş açıklamalarda bulundu.

Uygun, "Sayın Süleyman Soylu size yalvarıyorum bu saatten sonra susmak yok. Hepsinin elini ayağını öperim" dedi.

Uygun'un avukatı ise, "Tiyatrocuları çıkartıp Gülay Uygun'a iftira attı ve o kadın bunları yediremedi. Gülay Uygun bana sabah mesaj attı. 'Benim hiçbir suçum yok' dedi. Bu olayların tek suçlusu medya maymunlarıdır, Müge Anlı'dır. Olayların çözülecek yeri adliyedir" dedi.

Ümitcan Uygun'un babası da, alkollü şekilde kameralar karşısına geçerek konuştu. Alkol yüzünden ayakta duramayan Ümitcan Uygun'un babası, "Benim eşim yanına not bırakmış. Benim ölüm nedenim Müge Anlı'dır diye. Cumhurbaşkanım ben bu yollarda çok koştum. Has ülkücüyüm ömrüm boyunca sana oy verdim. Sayın Süleyman Soylu, benim eşim çok gururlu. Aleyna'nın babası kendi kızına tecavüz etmiş. Allahsız Müge Anlı. Allah onu perişan etsin" dedi.

Ümitcan Uygun'un arkadaşı Müge Anlı'ya konuştu! Aleyna'ın babası duydukları karşısında bayıldı!