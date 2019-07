Ümit Erdim Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ÜMİT ERDİM KİMDİR?

Doğum tarihi : 15.Haziran.1985

Ümit Erdim kaç yaşında : 34

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Dizi Oyuncusu, Talk-Show Sunucusu

Ümit Erdim doğum yeri : Kocaeli

ÜMİT ERDİM BİYOGRAFİSİ

Ümit Erdim, 15 Haziran 1985 tarihinde Kocaeli’nde Çınarlı`da işçi bir baba ve öğretmen bir annenin üç erkek çocuğunun üçüncüsü olarak doğdu. İlkokul ve ortaokulu İzmit’de Yahya Kaptan mahallesinde okudu. Liseyi İzmit Atılım Anadolu Lisesi'nde bitirdi.

Sonra İzmit Şehir Tiyatrosu’nun tiyatro okuluna girdi. ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’nda repertuar oyununda oynadı.

1998 - 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oynadı. Bir arkadaşı vasıtasıyla İstanbul’da bir ajansa kaydoldu ve 2-3 ay sonra Gani Müjde’yle görüşmeye gitti ve “Hayat Bilgisi” dizisindeki rolü aldı. Unutamadığı ilk sahnesi Perran Kutman’laydı. O arada 2003’te konservatuarı kazandı ama fazla devam edemedi.

2011 yılında “Pasaport” Adlı bir yarışma programını Hande Sarıoğlu ile birlikte sundu. Katıldığı Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci olmuştur. Mike adında bir köpeği vardır. İstanbul'da Bağdat Caddesi’nde 2 yıl bir lokanta işletmiştir.

Ümit Erdim, bir süre manken Asuman Krause ile birlikte olmuştur.

2012 yılında Star TV'de yayınlanan “Benzemez Kimse Sana” adlı yarışma programında yarışmacı olarak görev aldı. Yarışma sonucunda birinci olup, Altı Nokta Körler derneğine toplam 100.000 TL ve yarışma içinde 20.000 TL toplam 120.000 TL bağış yapmıştır.

2013 yılında senaryosunu Birol Güven’in hazırladığı, yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı’nın yaptığı “Doksanlar” dizisinde Mustafa Tuncay karakterini canlandırırken, Ümit Erdim, Erkan Köse, Deniz Oral, Renan Bilek, Esra Dermancıoğlu, Pelin Öztekin, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Beste Bereket, Atılay Uluışık, Açelya Akkoyun, Sinem Yener Ekşioğlu, Gamze Gözalan, ile birlikte rol aldı.

24 Ocak 2015 Cumartesi akşamı Star tv'de başlayan ve sunuculuğunu Murat Başoğlu'nun yaptığı "Benzemez Kimse Sana" programında Seyfi Dursunoğlu ve Nükhet Duru ile birlikte jüri üyeliği yapmaya başlamıştır.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2015 - Can Tertip (Şakir) (Sinema Filmi)

2014 - Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2 (Sinema Filmi)

2013 - Doksanlar (Mustafa Tuncay) (TV Dizisi)

2013 - Bu İşte Bir Yalnızlık Var (veli) (Sinema Filmi)

2011 - Burada Laf Çok (KENDİSİ) (Tv Programı)

2010 - Cuma'ya Kalsa (Kerem) (TV Dizisi)

2009 - Teyzanne (Damperli) (TV Dizisi)

2009 - Mezuniyet (Polat) (Sinema Filmi)

2008 - 2010 - Adanalı (Erdem) (TV Dizisi)

2006 - Gönül (Cemali) (TV Dizisi)

2006 - 2009 - Selena (Zülfikar Yıldız) (TV Dizisi)

2003 - 2006 - Hayat Bilgisi (Varmısın Arif )

2002 - Böyle mi Olacaktı? (Konuk) (TV Dizisi)

Sunduğu Programlar:

2011 - Pasaport

2012 - Adam Asmaca