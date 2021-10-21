Haber Global'de, Buket Aydın'ın sunduğu Tarafını Seç programının konuğu olan ünlü oyuncu Ümit Erdim'in özel hayatı merak ediliyor. Biz de bunun üzerine Ümit Erdim'in eşi kimdir? Seda Erdim kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ÜMİT ERDİM'İN EŞİ KİMDİR? SEDA ERDİM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Herkesin yakından tanıdığı ünlü oyuncu Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim 30 Ocak 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Ümit, Seda Erdim çifti, herkes tarafından beğenilerek takip edilmektedir.

Erdim, sosyal medya hesaplarında sık sık paylaşım yapmaktadır. Hostes ve tercüman olduğu öğrenilen Seda Erdim'in hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir...

Seda Erdim'in Instagram kullanıcı adı seda.erdim şeklindedir.