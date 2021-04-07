15 Temmuz 2016 gecesinde hain darbe girişimi ile ülkeyi yağa kaldıran sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı. Savcı mütalaasında darbe bildirisini TRT'de okutan eski yarbay Ümit Gençer'in ağırlaştırılmış müebbet ve 1512 yıl hapsini istemesinin ardıdnan bugün açıklanan kararda Gençer'e müebbet hapis cezası verildi. Peki Ümit Gençer kimdir? | TRT'de darbe bildirisini okutan eski Yarbay Ümit Gençer hakkında tüm detaylar...

ÜMİT GENÇER KİMDİR?

Kişisel hayatı hakkında veri sahibi olunmayan Ümit Gençer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Yarbay rütbesinde görev alıyordu. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 tarihinde TRT binasını basan askerlere komuta ettiği ileri sürülerek, TRT çalışanı Tijen KARAŞ'a sözde darbe metnini okuttuğu iddia edilen darbe girişimcisi subaylardan birisi olmakla suçlanmaktadır.

Yargılandığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında, TRT'de darbe bildirisini okutturan eski kurmay yarbay Ümit Gençer'in ayrıca 65 TRT çalışanına yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, 10 kişiye yönelik kasten yaralama ve kurumda meydana gelen zararlara ilişkin "mala zarar verme" suçlarından da toplamda 1512'şer yıla kadar hapisleri talep edildi.

TRT'DE DARBE BİLDİRİSİNİ OKUTAN ESKİ YARBAY ÜMİT GENÇER

Eski Yarbay Ümit Gençer'in "anayasayı ihlal" suçundan da 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken bugün açıklanan kararda, Gençer'e 'anayasal düzeni ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında TRT'de Haber Müdürü olan Mehmet Başar'ın iddialarına göre, Ümit Gençer'in darbe gecesi, "Ülke iyi yönetilmiyor. NATO ve Amerika arkamızda" ifadelerini kullandığı biliniyor.

Darbe girişimi sırasında TRT Haber'de yayın yapım görevlisi olarak görev yapan müşteki Özlem Taşpınar, akşam nöbettinde olduğunu ve saat 23.00 haberlerine hazırlık yaptığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Tijen hanım bildiriyi okumaya başladı. Tijen hanımın metni okurken sıkıldığını anladım. Bu arada dışarıdan silah sesleri geliyordu. O sırada arkamda arbede oldu. Teknik yönetmen arkadaşı yerde kelepçelenmiş olarak gördüm. Ümit Gençer, 'Bütün gece boyunca bu metin tekrarlanacak.' dedi. Bu sırada Tijen hanım canlı olarak okumaya devam etti. Sonra yayın kesildi.

Daha sonra isminin Ümit Gençer olduğunu öğrendiğim komutan oradakilere emir veriyordu. Yukarı çıkardılar. Bizim üzerimize odayı kitlediler.

Ümit Gençer 'bildirinin tüm TRT kanallarında yayınlanmasını istiyorum.' dedi. İlker Taşkın Koç da 'Bizim buna yetkimiz yok, teknik olarak yapamayız.' deyince, 'Kimin yetkisi var, kim yapar?' diye sordu. İlker Bey genel müdürün yapabileceğini söyleyince, 'Burada genel müdür benim.' diye bağırdı. Bir müddet sonra askerler azaldı. Saat 02.30'dan sonra da vatandaşlar ve polisler stüdyoya geldi. TRT'nin darbecilerden kurtarıldığına yönelik yayınlar yapmaya başladık."