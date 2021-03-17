Ümit Güner kimdir, öldü mü? Zerrin Özer, Ümit Güner hakkında ne dedi? İşte açıklamalar...

Ünlü sunucu Armağan Çağlayan'ın Youtube platformunda yayınladığı 'Dur Bi Dinle' programına katılan ve hayat hikayesini çocukluğundan itibaren anlatmaya başlayan Zerrin Özer, Ümit Güner'in kendisine tecavüz ettiği itirafında bulundu. Bu itirafın ardından Ümit Güner'in kim olduğu en çok araştırılan konuların arasına girdi. Ümit Güner kimdir, öldü mü? Zerrin Özer Ümit Güner hakkında ne dedi? tüm soruların cevabına haberimizde sizler için yer verdik.

ÜMİT GÜNER KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

1945 Eskişehir doğumlu Ümit Güner sunucu ve dublaj sanatçısıdır. 1990'lı yıllarda TRT, Star TV, Kanal 6, Kanal D ve Atv ekranlarında yayınlanan yarışma programı Turnike'yi sunmuştur. 1975 ve 1986 yılları arasında TRT'de yayınlanan Çarkıfelek programının sunuculuğunu üstlenen Güner, dublaj sanatçısı olarak yerli ve yabancı birçok projede yer almıştır.

1945 yılında Eskişehir'de doğan Ümit Güner'in hayatını kaybettiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

ZERRİN ÖZER, ÜMİT GÜNER HAKKINDA NE DEDİ?

54 yaşındaki sunucu Armağan Çağlayan Youtube platformunda yayınladığı 'Dur Bi Dinle' programında her bölüm ünlü isimleri konuk edip onların hayatlarını dinliyor. Çağlayan'ın bu bölüm konuğu olan Zerrin Özer hayatı hakkında yaptığı açıklamalar ve itiraflar ile gündem oldu.

Özer, yıllar önce yaşadığı tecavüzü Çağlayan'ın programında, "Abim dediğim Ümit Güner'in tecavüzüne uğradım" sözleriyle dile getirdi.

(HABERTÜRK)