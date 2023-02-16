Umit Karaal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umit Karaal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umit Karaal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umit Karaal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umit Karaal 15 Ağu 1995 tarihinde Giresun şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umit Karaal Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Umit Karaal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Umit Karaal'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Umit Karaal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/umitkaraal3

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Umit Karaal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umit Karaal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Umit Karaal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umit Karaal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2014 yılında Kahramanmaraş

30 Haziran 2014 yılında Beşiktaş U21

1 Temmuz 2014 yılında Beşiktaş

2 Şubat 2015 yılında Elazığspor

30 Haziran 2015 yılında Beşiktaş

30 Ocak 2016 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2016 yılında Beşiktaş

31 Ağu 2016 yılında A. Üsküdar 1908

16 Ocak 2017 yılında Sivasspor

21 Ağu 2017 yılında Kastamonu 1966

4 Ocak 2019 yılında A. Selçukspor

2 Eylül 2019 yılında Kırşehir Bld

14 Eylül 2020 yılında Amed SK

20 Ağu 2021 yılında Niğde Anadolu

22 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Büyük Anadolu

Umit Karaal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umit Karaal şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Umit Karaal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Besiktas JK

Türkiye U18 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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