Umit Karaal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umit Karaal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Umit Karaal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Umit Karaal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Umit Karaal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umit Karaal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umit Karaal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umit Karaal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umit Karaal 15 Ağu 1995 tarihinde Giresun şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umit Karaal Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Umit Karaal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Umit Karaal'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Umit Karaal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/umitkaraal3

Umit Karaalboyu ve yaşı kaç

Umit Karaal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umit Karaal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Umit Karaal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umit Karaal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2014 yılında Kahramanmaraş

30 Haziran 2014 yılında Beşiktaş U21

1 Temmuz 2014 yılında Beşiktaş

2 Şubat 2015 yılında Elazığspor

30 Haziran 2015 yılında Beşiktaş

30 Ocak 2016 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2016 yılında Beşiktaş

31 Ağu 2016 yılında A. Üsküdar 1908

16 Ocak 2017 yılında Sivasspor

21 Ağu 2017 yılında Kastamonu 1966

4 Ocak 2019 yılında A. Selçukspor

2 Eylül 2019 yılında Kırşehir Bld

14 Eylül 2020 yılında Amed SK

20 Ağu 2021 yılında Niğde Anadolu

22 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Büyük Anadolu

Umit Karaal kimdir

Umit Karaal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umit Karaal şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Besiktas JK

Umit Karaal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U18 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Umit Karaal nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Valentino Lazaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentino Lazaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valentino Lazaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentino Lazaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zafer Sensoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zafer Sensoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zafer Sensoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zafer Sensoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Koffi Djidji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koffi Djidji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Koffi Djidji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koffi Djidji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İzzet Celik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzzet Celik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İzzet Celik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzzet Celik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları