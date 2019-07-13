İstanbul26 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı galibiyetle başladı

Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı galibiyetle başladı

İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenen Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Milli Takım, ilk maçında Büyük Britanya'yı 69-56'lık skorla mağlup etti.

Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı galibiyetle başladı

Türkiye: 69 - Büyük Britanya: 56

İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenen Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Milli Takım, ilk maçında Büyük Britanya'yı 69-56'lık skorla mağlup etti.

Tel Aviv kentindeki Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Türkiye, Büyük Britanya'yı 69-56'lık skorla yendi. Milli Takım, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 36-25 önde tamamladı. Ay-yıldızlılarda Berke Atar 20 sayı- 9 ribaund, Mert Akay 14 sayı- 9 ribaund- 3 asist ve Onuralp Bitim de 9 sayı- 3 ribaund- 4 asistle oynadı.

Milliler, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 13.45'te Karadağ ile karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

HABERE YORUM KAT