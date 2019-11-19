Ümit Milli Takım, Andorra’ya 2-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takım, UEFA 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup eleme altıncı maçında deplasmanda Andorra'ya 2-0 mağlup oldu.
Ümit Milli Takım, UEFA 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup eleme altıncı maçında deplasmanda Andorra'ya 2-0 mağlup oldu.
Stat: Estadi Nacional
Andorra: Iker xx, Cervos x, De Pablos x, Garcia x, Guillen x, Martinez x, Fernandez x, Alaez x, Rebelo x, Alavedra xx, Ubach xx
Türkiye: Altay Bayındır xx, Mert Yılmaz x, Hüseyin Türkmen xx, Cenk Özkacar xx, Cemali Sertel x, Berat Ayberk Özdemir x (Ahmed Kutucu dk. 46 x), Muhayer Oktay (Hüseyin Atakan Üner dk. 87 ?), Güven Yalçın, Berkay Özcan, Doğukan Sinik (Rahmetullah Berişbek dk. 87 ?), Halil İbrahim Dervişoğlu (Ahmet Canbaz dk. 73 x)
Teknik Direktör: Vedat İnceefe
Goller: Fernandez (dk. 7), Alaez (dk. 86) (Andorra)
Kırmızı Kart: Cenk Özkacar (dk. 86) (Türkiye)
Sarı Kartlar: Alavedra, De Pablos (Andorra), Güven Yalçın, Doğukan Sinik (Türkiye)
Kaynak: İHA
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