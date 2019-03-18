Ümit Milli Takım, Arnavutluk maçı hazırlıklarına başladı
Ümit Milli Futbol Takımı, 23 Mart Cumartesi günü deplasmanda Arnavutluk ile yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına...
Ümit Milli Futbol Takımı, 23 Mart Cumartesi günü deplasmanda Arnavutluk ile yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan Ümit Milliler'in antrenmanı yaklaşık 1 saat sürdü.
Milliler, ikinci çalışmaısnı yarın saat 17:00'de gerçekleştirecek.
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DHA
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