Ümit milliler, çeyrek finale yükseldi

İsrail'de düzenlenen U20 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. Onuralp Bitim'in son saniyelerde bulduğu üç sayılık isabet ile maçı 82-80 kazanan Türkiye, çeyrek finale yükseldi.

Shalom Zysman Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye, 43-39 önde kapattı. 3'üncü çeyrekte etkili bir oyun ortaya koyan İtalya, bu periyodu 67-56 önde geçti. Son çeyrekte hücumda etkili bir oyun ortaya koyan Ümit Milli Takım, Onuralp Bitim'in maçın bitimine 7.7 saniye kala bulduğu üç sayılık isabetle maçı 82-80 kazanmayı başardı. Onuralp Bitim ürettiği 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Şehmus Hazer de 19 sayıyla oynadı.

Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi, İspanya - Slovenya eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final mücadelesi, yarın oynanacak.

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DHA