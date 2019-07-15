Ümit milliler, Fransa'ya mağlup oldu

İsrail'de düzenlenen Ümit Milli Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki son maçında Fransa'ya 69-57 mağlup oldu. Bu sonuçla Türkiye, grubu 2'nci sırada tamamlayıp bir üst tura yükseldi.

İsrail'in Tel Aviv şehrindeki Shalom Zysman Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye, 31-28 önde kapattı. Rakibinin son periyottaki etkili oyununa cevap vermekte zorlanan Türkiye, karşılaşmadan 69-57'lik skorla mağlup ayrıldı. Şehmus Hazer, 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Ragıp Berke Atar da 16 sayıyla mücadele etti.

Gruptaki ilk mağlubiyetini alan Türkiye, grubu 2'nci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Türkiye, çeyrek finale yükselmek için İtalya ile mücadele edecek. Türkiye - İtalya karşılaşması 17 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

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DHA