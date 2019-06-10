Ümit Milliler, Kosova maçına hazır
2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında yarın deplasmanda Kosova'ya konuk olacak Ümit Milli Takım, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla...
2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında yarın deplasmanda Kosova'ya konuk olacak Ümit Milli Takım, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Yarın Fadıl Vokri Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
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DHA
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