Ümit Ömer Sevinç Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

ÜMİT ÖMER SEVİNÇ KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1952 Ölüm tarihi : 19.Nisan.2012

Ümit Ömer Sevinç kaç yaşında öldü : 60

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Meslek : Aşçı

Ümit Ömer Sevinç doğum yeri : İstanbul

Ölüm yeri : İstanbul

ÜMİT ÖMER SEVİNÇ BİYOGRAFİSİ

Usta aşçı başı

"Ümit Usta" olarak bilinen Ümit Ömer Sevinç 1952yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Gaziantep'li Ali Kemal Bey de usta aşçı idi. Baba mesleğini seçerek lise yıllarında iş hayatına atılan Ümit Sevinç mesleğin her bölümünde çalışarak kendini yetiştirmiştir.

Bu konudaki bütün birikimlerini, babasından ve birlikte çalıştığı değerli ustalardan aldı. Defalarca ülkemizi gezerek, yemek kültürü ile ilgili araştırmalar yapan Ümit Usta, Türk basının yakın zamana kadar merkezi olan Bab-ı Ali´de, yani İstanbul´un Cağaloğlu semtinde uzun yıllar lokanta işletmeciliği yaptı. On beş yıldan fazla Türk TV kanallarında yemek programları yapmıştır.

Ümit Usta sadece yemek yapmakla kalmıyor bunun yanında birçok mesleki eğitim programı kapsamında ve bazı medya kuruluşlarında yemek alanında eğitim, tabldot aşçılığı, soğuk mutfak, pastacılık, yiyecek hazırlama ve pişirme teknikleri gibi dersler veriyordu.

2005 yılından beri bilgi, beceri ve tecrübelerini İSMEK Sarıyer Ferah evler Kurs Merkezi'nde İstanbul’lularla paylaşıyor.

Ümit Usta en son, Şişli Büyükdere Caddesi'ndeki İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi'nin 5. katında bulunan bir yemek firmasına danışmanlık yapıyordu.

Ümit Ömer Sevinç, 19 Nisan 2012 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitirdi.

Ümit Ömer Sevinç, iyi bir aşçı ve gıda mühendisi olan Filiz Hanım ile evlidir.