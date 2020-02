Ümit Önal: “Türkiye için önemli bir çıtayı yakaladık”

Türkiye'nin ilk gerçek 5G canlı maç yayınını 360 derece kamera açısı deneyimiyle gerçekleştirmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO'su Ömer Önal, "Hem uluslararası hem de yerli ve milli çözüm ortaklarımız var. Onların da büyük gayretleriyle Türkiye için önemli bir çıtayı yakaladık diye düşünüyorum" dedi.

Türk Telekom, 360 derece kamera açısıyla VR (sanal gerçeklik) teknolojisini kullanarak Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basketbol karşılaşmasında Türkiye'nin ilk 5G canlı maç yayını deneyimini yaşattı. Türk Telekom Ümraniye Teknopark'ta VR gözlüklerle bu deneyime Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile katılımcılar şahitlik etti. Bu önemli deneyimin ardından Önal ve Türkoğlu, basın mensuplarına duygularını aktardı.

Ümit Önal: "Türkiye'nin ilk canlı 5G müsabakasını basketbol olarak seçtik"

Önemli bir gün yaşadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Önal, "Türk Telekom olarak aynı zamanda bir basketbol kulübünün de sahibiyiz. Türk Telekom Basketbol Kulübü, 1991 yılından itibaren basketbol liglerinde mücadele ediyor. Biz istedik ki Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü Türk Telekom olarak ilk canlı 5G müsabakasını basketbol üzerinden yapalım. Basketbol ülkemizin ulusal ve uluslararası arenada çok önemli bir branşı. Basketbolun geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılması ve Türkiye'yi gelecek yıllarda başarılara taşıyacak yeni sporcuların kazandırılması noktasında Türk Telekom olarak bizim de kendimize biçtiğimiz önemli bir ödev var. O yüzden Türkiye'nin ilk canlı 5G müsabakasını basketbol olarak seçtik. Bize bu fırsatı tanıdıkları için de TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"5G'de dünya hız rekorunu kırdık"

5G'nin temel özelliğinin gecikmeleri milisaniyeler düzeyine indirmek olduğuna dikkat çeken Ümit Önal, "Hem hız hem de görüntü kalitesi bakımından izleyicilere olağanüstü bir deneyim yaşatması söz konusu. Türkiye'nin yüzde 80'inden fazlasını kapsayan fiber oranıyla ve aynı zamanda ülkenin 5G'ye en hazır operatörü olarak elbette bir taraftan alt yapı yatırımları yaparken bir taraftan da sahibi olduğumuz teknolojilerle kurumlara ve bireylere bu yeni dünyadaki ilk deneyimleri yaşatmak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde 5G'de dünya hız rekorunu kırmıştık. Bugün de şimdiye kadar yapılanlardan farklı olarak kurgu, demo cinsinden bir deneyim yerine gerçek zamanlı 5G yayını yapmak istedik. Kendilerine teşekkür ediyorum ki hem uluslararası hem de yerli ve milli çözüm ortaklarımız var. Onların da büyük gayretleriyle bugün bunu başardık ve Türkiye için önemli bir çıtayı yakaladık diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkoğlu: "Böyle bir tecrübeyi yaşamak farklı bir duygu"

Teknolojik anlamda bu tarz yatırımların halkın spora olan ilgi ve alakasını arttırdığını belirten Hidayet Türkoğlu, "Ben eski bir sporcu olarak böyle bir tecrübeyi yaşamak biraz farklı bir duygu. Çok önemli bir hissiyattı, oradaymışız gibi hissettik. İnanıyorum ki halkımız da daha çok bilgilendiği zaman buna yönelecektir. Zaman zaman iş yoğunluğundan maça gidememe süreçleriyle karşı karşıyayız. Bu teknolojiyle destekledikleri takımların maçlarını oradaymış gibi hissetme anları yaşayacaklardır. Türk Telekom teknoloji anlamında ülke genelinde çok değerli yatırımlar ve ilkleri gerçekleştiren bir kurumumuz. Bizim de basketbol yayın haklarını içeren çok güzel bir iş birliğimiz var. Onların sayesinde her hafta her maçımız canlı izleniyor. Daha önce bu sayı 4'tü, yaptığımız görüşmeler sonucunda 8'e çıkardık. Bu anlamda ülkeye böyle güzel teknolojik değerler kazandıran baştan Türk Telekom CEO'muz Ümit Önal'a ne kadar teşekkür etsek azdır. İlk 5G canlı yayınına basketbolla başlıyor olmaları bizi ayrıca gururlandırdı. Basketbol her geçen gün seyircisi artan bir branş. Umarım bu ilkle de sürdürdüğümüz başarı kat kat artacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA