TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Peki Ümit Özat istifa mı etti? | Ümit Özat kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

ÜMİT ÖZAT İSTİFA MI ETTİ?

TFF 1. Ligin 14. haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Özat'ın, maçın ardından istifa ettiği bildirildi.Kulüp başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özat'ın istifasını yönetim kurulu adına kabul ettiğini açıkladı.Açıklamasında Özat'a ve ekibine emekleri için teşekkür eden Sancak, sportif direktörlük görevine ise tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk'ün atandığını kaydetti.

ÜMİT ÖZAT KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ümit Özat 30 Ekim 1976 yılı, Ankara doğumlu, defans mevkiinde görev alan eski Türk millî futbolcu ve teknik direktör. Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

Kulüp

Ümit Özat, Gençlerbirliği'nde 1995-2000 yılları arasında toplam 166 resmi maçta 14.399 dakika forma giydi. 14 gol attı. Gençlerbirliği forması altında 4 Avrupa Kupası maçında 360 dakika oynadı.

2001-2002 sezonunda Gençlerbirliği'nde ilk önce Bursaspor'a oradan da Fenerbahçe takımına transfer edildi.

Libero mevkiinde görev alan Ümit Özat, Christoph Daum'un Fenerbahçe teknik direktörlüğü sırasında oyun kurucu, ön libero ve en son olarak da sol bek mevkiinde görev verilmiştir. Fenerbahçe'de Roberto Carlos'dan önce sol bek olarak görev yapmıştır. 18 Mart 2003 tarihinde Fenerbahçe takım kaptanlığına getirildi.

Fenerbahçe'deki ilk resmi maçı, 8 Ağustos 2001'de Glasgow Rangers ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu 1. maçıdır ve bu maçta 8 dakika görev yapmıştır.

25 Mayıs 2007 tarihinde Daum'un çalıştırdığı Bundesliga takımlarından Köln takımına transfer oldu. 2007-2008 sezonunda Köln takımında takım kaptanı oldu.

29 Ağustos 2008 tarihinde oynanan Karlsruhe maçında dili boğazına kaçtı ve sahada yere yığıldı.

Alman doktorların başarılı müdahaleleriyle hayata döndü.

Futbol hayatına devam edebileceği açıklandı.

11 Kasım 2008 tarihinde saat 5:00 sularında kalp ritmi bozukluğu şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı.

14 Mart 2009'da aldığı kararla sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktığını açıkladı. Fenerbahçe'de yardımcı antrenörluk yapmak için aday olmuştu.



Millî Takım

53 kez millî takımlara çağrılan Ümit Özat, 12 kez Türkiye U-21, 41 kez de Türkiye formayı giymiş ve bu maçlarda 2 gol atmıştır.

Türkiye Olimpik Millî Futbol Takımı ile 1997 yılında oynanan Akdeniz Oyunları katıldı ve final müsabakasında İtalya Olimpik Millî Futbol Takımı'na yenilerek ikincilik kazanan kadroda bulundu.



Teknik direktörlük kariyeri

2014-15 sezonu başında PTT 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Ümit Özat 8 Mart 2015 tarihinde Elazığspor teknik direktörlüğü görevinden istifa etti. Fakat daha sonradan yönetim istifasını kabul etmemiş ve görevine devam etmesi kararı verilmiştir. Özat, 18 Nisan 2015'te Denizlispor maçı sonrası Elazığspor teknik direktörlüğünden istifa etmiştir.

22 Haziran 2015 tarihinde PTT 1. Lig takımlarından Boluspor ile anlaştı. Boluspor'daki teknik direktörlük kariyeri fazla sürmeyen Ümit Özat'ın 14 Temmuzda Boluspor ile sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

19 Temmuz 2015 tarihinde Ümit Özat, PTT 1. Lig takımlarından Samsunspor ile anlaştı.

17 Ocak 2016 tarihinde Süper Lig takımlarından Mersin İdman Yurdu ile anlaştı.

8 Kasım 2016 itibarıyla Gençlerbirliği'nin teknik direktörü oldu.

Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlük yapan Ümit Özat'ın istifası 13 Aralık Pazar günü kabul edildi.